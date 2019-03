Inval in woning bij vindplaats auto

De politie heeft een inval gedaan in een flatwoning aan de Utrechtse Laan van Engelswier, vlakbij de plek waar de auto is aangetroffen die in verband wordt gebracht met de schietpartij in de tram.

De Laan van Engelswier ligt drie straten van de Tichelaarslaan waar eerder de gezochte rode Renault Clio werd gevonden. De inval is gedaan in een woning in een drielaags-appartementengebouw. Er is veel politie in de wijk aanwezig. De Tichelaarslaan is afgezet voor onderzoek en ook een speelpleintje voor het flatgebouw van de inval is met politielinten afgezet.