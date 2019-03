De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar steun uitgesproken voor de mensen in Utrecht naar aanleiding van de schietpartij in de stad, waarbij drie doden en vijf gewonden zijn gevallen. Merkels woordvoerder liet weten dat ze ,,met zorg en in solidariteit in deze uren aan de mensen in Utrecht denkt”. Ze treurt om de slachtoffers en hoopt dat de dader snel gepakt wordt en er geen gevaar meer dreigt.