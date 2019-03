Bloemen en media op 24 Oktoberplein

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht worden dinsdagmiddag in gestaag tempo bloemen gelegd als blijk van medeleven aan de slachtoffers van de schietpartij, maandag in een tram. Tientallen vertegenwoordigers van nationale en internationale media zijn op de plek rond de trambaan aanwezig.

Eerder op de middag bezocht burgemeester Jan van Zanen deze plek, waar maandag drie mensen om het leven kwamen en drie anderen zwaargewond raakten. Vier mensen zijn lichtgewond.

Het is nog onduidelijk of ook minister-president Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bij hun bezoek aan Utrecht het 24 Oktoberplein zullen bezoeken.