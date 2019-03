Voorarrest Gökmen T. werd 1 maart geschorst

De van de schietpartij in Utrecht verdachte Gökmen T. was nog niet zo lang op vrije voeten. Hij kwam per 1 maart uit de cel nadat zijn voorarrest was opgeschort. Hij zat toen (opnieuw) vast wegens een verkrachtingszaak uit juli 2017, omdat hij de voorwaarden had overtreden. Dat meldden het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de rechtbank in Utrecht dinsdag in een overzicht.

In de tussentijd beging de verdachte alweer enkele andere delicten, waarvoor hij begin deze maand bij de politierechter moest voorkomen. Enkele dagen na zijn vrijlating werd hij – op 4 én 5 maart – nog veroordeeld voor een winkeldiefstal en een woninginbraak in 2018. Deze straffen waren nog niet onherroepelijk.

T. had in 2017 ook al een maand in voorarrest gezeten vanwege de verkrachtingszaak, maar mocht onder voorwaarden de cel verlaten. Hij moest onder meer meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapport van de reclassering. Begin dit jaar, op 4 januari, werd hij weer vastgezet omdat hij de voorwaarden overtrad.

Op 22 januari vroeg T. schorsing aan van dit voorarrest maar de rechtbank in Utrecht wees die af. De verdachte is daartegen in hoger beroep gegaan. Hij verklaarde op 27 februari op de zitting uitdrukkelijk dat hij toch wilde meewerken aan de voorwaarden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot daarop per 1 maart het voorarrest alsnog te schorsen, opnieuw onder voorwaarden. Het Openbaar Ministerie (OM) had zich daar niet tegen verzet.

T. is in 2014 ook vervolgd voor een poging tot doodslag in 2013. De rechtbank sprak hem echter vrij van poging doodslag, maar veroordeelde hem alleen voor illegaal wapenbezit en een poging tot diefstal. Hij kreeg 150 dagen celstraf opgelegd, waarvan 49 dagen voorwaardelijk.