3,5 miljoen voor cycloonslachtoffers Afrika

Nederland trekt 3,5 miljoen euro uit om de slachtoffers van cycloon Idai in Mozambique en Malawi te helpen. Nederlandse hulporganisaties kunnen met het geld voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg voor hen regelen.

Een deel van het geld kan ook worden besteed aan wat eerste wederopbouwprojecten, laat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten. Maar eerste zorg is noodhulp, want ,,de nood is hoog”.

Idai heeft een ,,hartverscheurende en zorgwekkende” ravage aangericht, zegt de minister. Volgens het Rode Kruis zijn er honderden doden gevallen en zijn honderdduizenden mensen dakloos geraakt.

De storm heeft ook in buurland Zimbabwe flink huisgehouden, maar de Nederlandse hulporganisaties die de hulp verstrekken zijn vooral actief in Mozambique en Malawi.