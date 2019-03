Het blijft grotendeels droog bij verkiezingen

Het blijft woensdag rustig weer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Er is in de ochtend veel bewolking, in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel kan een beetje motregen vallen. Volgens Weeronline blijft het in de rest van het land waarschijnlijk droog.

In de middag is het overwegend bewolkt en breekt hier en daar de zon door. Het kwik stijgt naar 11 graden in de kustgebieden tot 13 graden in het zuiden, zuidoosten en oosten. In Limburg kan het lokaal 14 graden worden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de avond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Rond 21.00 uur, als de stembureaus sluiten, is het 8 graden.

De invloed van het weer op de verkiezingsopkomst is beperkt, maar wel aanwezig, is gebleken uit onderzoeken van Weeronline en de Radboud Universiteit. Op een flink zonnige dag ligt de opkomst een fractie hoger, bij zware regenval iets lager.