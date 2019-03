Jorritsma: teleurstellend, maar valt toch mee

Het resultaat van de Provinciale Statenverkiezingen is teleurstellend voor de VVD, maar valt toch mee. Lijsttrekker Annemarie Jorritsma in de Eerste Kamer zei dat in reactie op de eerste exitpoll van de nieuwe samenstelling van de senaat. Volgens deze exitpoll zou de VVD de grootste partij blijven, al belandt FVD vanuit het niets op de tweede plaats.

Jorritsma noemde dit ,,knap werk” van FVD en stelde vast dat ze ze partij blijkbaar een goede campagne heeft gevoerd. Over eventuele samenwerking met Forum wilde zij zich nog niet uitlaten. Daarvoor is het volgens haar ,,veel te vroeg”. Ze wil wachten op de definitieve uitslag. Jorritsma, nu ook al senator, onderstreepte dat de Eerste Kamer vooral kijkt naar wetgeving. Wie daar de grootste is is volgens haar van ,,beperkt belang”.