Ollongren bezoekt stembureau Utrecht

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een stembureau in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bezocht. Op het 24 Oktoberplein in deze wijk vond maandag de schietpartij plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen.

Ze ging langs bij het stembureau in het ROC aan de Marco Pololaan. ,,Zo kort na de verschrikkelijke gebeurtenissen van maandag zijn de vrijwilligers hier hard aan het werk. Respect!”, twitterde de bewindsvrouw. Op de verkiezingsdag zijn zo’n 50.000 vrijwilligers actief in stembureaus.

Premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus gingen een dag eerder langs in de Domstad.

Het is niet duidelijk of de schietpartij invloed heeft op de opkomst bij de verkiezingen in Utrecht. De opkomst lag in de stad om 14.40 uur op 23,7 procent. Maar er zijn geen tussentijdse opkomstcijfers van Utrecht bekend van de Provinciale Statenverkiezingen van 2015.