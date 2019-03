Prognose De Hond: VVD en Forum even groot

De VVD en Forum voor Democratie komen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten allebei uit op twaalf zetels in de Senaat. Dat is de prognose van opiniepeiler Maurice de Hond. De VVD verliest daarmee in vergelijking met de vorige verkiezingen in 2015 één zetel, Forum deed toen nog niet mee.

Het CDA zou uitkomen op acht zetels, dat is een verlies van vier. GroenLinks boekt juist winst en stijgt volgens de prognose van De Hond van vier naar zeven.

D66 levert ook net als het CDA flink in. Van de tien zetels uit 2015 blijven er naar verwachting nog zes over.