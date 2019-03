Rutte: we moeten weten wat Britten willen

Het is cruciaal dat we weten wat de Britten willen, nu ze vragen om een uitstel van de brexit. Dat benadrukte premier Mark Rutte. Wat wil je bereiken met die verlenging, is volgens hem de vraag aan Londen.

Rutte en de andere Europese leiders buigen zich over het Britse verzoek tijdens hun tweedaagse top in Brussel, die donderdag begint. Hij zegt niet te weten of zij de knoop gaan doorhakken. ,,Misschien mogelijk. We bekijken dat dag na dag.”

Rutte wil ook dat er steun is in het Britse parlement voor wat de Britse regering met het uitstel wil bereiken. Hij wil daarmee voorkomen dat ,,we in dezelfde cirkels blijven ronddraaien, dat we in diezelfde situatie blijven hangen.”

Tot nu toe ging het Lagerhuis niet akkoord met de deal tussen de Europese Unie en Londen over het Britse vertrek uit de unie. De brexit is gepland voor 29 maart.