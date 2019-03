Stemlokalen open voor Statenverkiezingen

In het hele land zijn om 07.30 uur de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen. 13,1 miljoen kiesgerechtigden mogen naar de stembus, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Op enkele plaatsen konden kiezers al de afgelopen nacht of woensdagochtend heel vroeg hun stem uitbrengen. De stemlokalen gaan om 21.00 uur woensdagavond dicht.

De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei via zogeheten getrapte verkiezingen de leden van de Eerste Kamer. Het kabinet heeft nog tot in juni te maken met de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. Op 4 juni nemen de oude Eerste Kamerleden afscheid. Op 11 juni worden de nieuwe leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd. Ook benoemen de Provinciale Statenleden het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau: Gedeputeerde Staten.

Woensdag zijn ook de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

In 2015 bracht voor de Provinciale Staten in totaal 47,5 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem uit. Voor de waterschappen brachten dat jaar voor het eerst in tijden veel meer mensen hun stem uit. Toen was het voor het eerst dat deze verkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen werden gehouden.

De hoop was dat dat meer kiezers zou bewegen hun stem uit te brengen; eerder werden waterschapsbesturen nog per brief gekozen. Uit de gegevens van 17 van de 22 waterschappen bleek in 2015 dat bijna 44 procent (43,99) van de kiezers had gestemd.