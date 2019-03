Fors hogere opkomst waterschapsverkiezingen

De voorlopige opkomst bij de waterschapsverkiezingen is een stuk hoger dan de opkomst bij de waterschapsverkiezingen vier jaar geleden: 50,5 procent. Dat blijkt een dag na de verkiezingen uit de gegevens van 20 van de 21 waterschappen. In 2015 was de opkomst 43,5 procent. De waterschapsverkiezingen werden woensdag gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Dat was de tweede keer dat dat samenviel. Eerder werden waterschapsbesturen nog per brief gekozen.

Uit de tellingen blijkt dat Water Natuurlijk als landelijke waterspecifieke partij opnieuw de grootste is geworden: in negen waterschappen is het de grootste partij. De Algemene Waterschapspartij, de andere landelijke waterspecifieke partij, lijkt ook gegroeid ten opzichte van 2015. Lokale partijen doen het beter dan bij de vorige verkiezingen: in vier waterschappen is een lokale partij de grootste. Wat betreft de landelijke politieke partijen lijken de VVD en de PvdA goed te scoren ten opzichte van 2015. Het CDA lijkt iets achter te blijven, met enkele uitzonderingen. De partij 50Plus zet de opmars van de vorige keer door.

De opkomst bij de Statenverkiezingen woensdag lag overigens ook aanzienlijk hoger dan bij de vorige provinciale verkiezingen vier jaar geleden. Ongeveer 56 procent van alle kiezers is voor de Staten gaan stemmen.