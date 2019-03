OM: T. verdacht van moord met terreuroogmerk

De vermeende schutter van de aanslag in Utrecht wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Waarschijnlijk handelde hij alleen. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht donderdag gemeld.

Volgens het OM heeft het onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat verdachte tijdens de schietpartij geen hulp van anderen heeft gehad. Ook blijft het OM erbij dat er geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers bestaat. Bij de schietpartij maandag op het 24-Oktoberplein kwamen drie mensen om het leven en vielen drie zwaargewonden.

Het onderzoek is nog in volle gang. Ook wordt bekeken of de verdachte alleen vanuit een terreurmotief tot zijn daad kwam of dat er ook persoonlijke problemen speelden en of hij was geradicaliseerd. Er wordt onderzoek ingesteld naar de persoonlijkheid van T.

Verdachte Gökmen T. zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM zal deze onderzoeksrechter verzoeken T. in bewaring te nemen.

Onderzocht wordt ook of de 40-jarige verdachte die dinsdagmiddag is aangehouden, een mogelijk ondersteunende rol heeft gehad, buiten het schietincident om.