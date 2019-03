Drie jaar cel Heinekenontvoerder Frans M.

Heinekenontvoerder Frans M. (65) is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een gewapende overval op een geldtransportwagen. Zijn zoon Rudi D.G. (26) kreeg twee jaar cel. De straf voor M. was gelijk aan de eis. Tegen D.G. was anderhalf jaar cel geëist.

Volgens de rechtbank staat vast wat de mannen begin oktober vorig jaar in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt van plan waren. Ze droegen kogelvrije vesten en hadden plaksnorren op. Ook hadden ze een speciaal geprepareerde kist voor een geldcassette bij zich. Een motorfiets en een bus stonden klaar voor de vlucht.

Het plan voor de overval viel in duigen doordat getuigen de twee een verdachte indruk vonden maken en alarm sloegen. Een motoragent die poolshoogte kwam nemen, schoot M. neer toen bleek dat die een vuurwapen had. M. heeft door zijn wapen ,,duidelijk zichtbaar” te pakken en in de hand te houden,,zo’n dreigende situatie gecreëerd, dat de agent genoodzaakt was zijn wapen te gebruiken”, aldus de rechtbank. M. werd geraakt in zijn been. Hij kwam vrijdag net als eerder met een rollator de rechtszaal binnen.

De rechtbank concludeerde dat M. en zijn zoon vastberaden waren de overval door te zetten en daarbij ,,kennelijk bereid waren zo nodig geweld te gebruiken”. Dat laatste werd hun zwaar aangerekend.

Laurens B. (35), de derde verdachte in de zaak, werd vrijgesproken. Hij had weliswaar een bus gehuurd, maar het was onduidelijk in hoeverre hij van de plannen wist. Het Openbaar Ministerie had ook vrijspraak geëist. Laurens is de zoon van een andere Heinekenontvoerder, Jan B.