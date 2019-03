Stille tocht vertrekt bij Jaarbeursplein

De stille tocht in Utrecht voor de slachtoffers van de aanslag van maandag is rond tien over zeven van start gegaan vanaf het Jaarbeursplein. Kort daarvoor hield burgemeester Jan van Zanen een toespraak, werd op het plein een minuut stilte gehouden en zong de Utrechtse zanger Martin van Doorn Als de morgen nooit meer komt.

De naar schatting 8000 deelnemers lopen een 2 kilometer lange tocht die leidt naar het 24 Oktoberplein, waar de schietpartij plaatsvond. Er kunnen bloemen worden neergelegd bij de gedenkplaats die op dat plein is ingericht. In de tocht lopen premier Mark Rutte en burgemeester Jan van Zanen van Utrecht mee en ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, de Haagse burgemeester Pauline Krikken en justitieminister Ferd Grapperhaus. Rotterdam wordt vertegenwoordigd door loco-burgemeester Bert Wijbenga.

Bij de schietpartij, maandag in een tram, kwamen drie mensen om het leven en raakten verscheidene personen gewond.