Cel voor agent die politieinformatie verkocht

Een 22-jarige politieman is veroordeeld tot 45 maanden celstraf, omdat hij informatie uit politiesystemen doorspeelde aan criminelen. Hij liet zich daarvoor betalen. De rechtbank in Arnhem vond dinsdag bewezen dat hij schuldig is aan corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Door zijn acties liep een politieonderzoek stuk.

Daarnaast mag de man acht jaar lang geen functie bij een publieke instantie vervullen. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

De verdachte werkte vanaf januari 2017 bij de politie. Binnen een jaar begon hij met zijn praktijken. Volgens de rechtbank deed hij dat vaak en gedurende een jaar. Hij hield een soort spreekuur waarbij hij met meerdere mensen in een auto zat en informatie voor hen opzocht. De man verklaarde zelf dat hij dat deed omdat hij werd bedreigd. Maar zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank vond dat niet aannemelijk.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van zijn bijzondere positie. Hij ondermijnt daardoor de rechtsstaat. Het OM gaat nog geld van hem terugvorderen.