Emmen beslist over reddingsplan dierenpark

Het gemeentebestuur van Emmen beslist donderdagavond over een reddingsplan voor het noodlijdende dierenpark in Emmen, Wildlands Adventure Zoo. Het park heropende in 2016 de deuren nadat het was verhuisd van het centrum naar de rand van de plaats. Die verhuizing kostte zo’n 200 miljoen euro.

Het eerste jaar trok Wildlands 1,3 miljoen bezoekers. Vorig jaar draaide het park 8 miljoen euro verlies, mede door tegenvallende bezoekersaantallen. Een meerderheid van de Emmer gemeenteraad wil Wildlands op de been houden. Emmen wil onder meer 18,3 miljoen aan leningen overnemen, waardoor de gemeente de enige geldschieter wordt met een belang van 80 miljoen euro. De hele reddingsactie kost Emmen jaarlijks 1,7 miljoen euro.

Het park bestaat sinds mei 1935 en was ooit een prijswinnende attractie waar veel bezoekers op afkwamen. Na de verhuizing ging Dierenpark Emmen verder als ‘belevingspark’ Wildlands.