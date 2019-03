Campagne ‘Dumpen doe je niet’ in Brabant

Ruim 5000 keer per jaar wordt er in de Brabantse natuurgebieden van alles gedumpt. Van slachtafval, bankstellen, complete keukens, bouwafval tot asbest en synthetisch drugsafval, constateert de provincie. Om daar iets aan te doen geeft gedeputeerde Johan van den Hout vrijdag het startsein voor een campagne. De slogan is: ‘Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet’.

De campagne bestaat uit informatie in huis-aan-huisbladen, online-dagbladen en op Omroep Brabant. Gemeenten, afvalstoffendiensten en politie zijn gevraagd de campagne te ondersteunen via hun eigen mediakanalen.

Onlangs werd bekend dat in Brabant nog steeds meer drugsafval wordt gedumpt dan elders. In april wordt de subsidieregeling voor Noord-Brabant weer opengesteld voor het tegemoetkomen van grondeigenaren en gemeenten in de opruimkosten van drugsafval die zij in 2018 maakten. Ook geldt de regeling voor het opruimen van drugsafval dat in 2019 wordt gedumpt. De regeling blijft open totdat het beschikbare budget op is.