Grote verkeersproblemen bij Arnhem en Nijmegen

Het verkeer tussen Arnhem en Nijmegen ondervindt sinds ruim een week al veel hinder en vertraging door de werkzaamheden aan de Waalbrug bij Nijmegen. De provincie Gelderland doet daar in de zomer nog een schepje bovenop door te gaan werken aan de A325, de snelweg tussen beide steden en aan de N325, de provinciale weg van Arnhem-Zuid naar knooppunt Velperbroek in de A12. De N325 is de drukst bereden provinciale weg van Nederland.

De provincie erkent dat er grote verkeersproblemen in het stedelijk knooppunt zullen ontstaan. Het doorgaande noord-zuidverkeer moet rekening houden met een vertraging van zeker 20 minuten, ook op de andere snelwegen in en rond het gebied. Daar komt de wachttijd voor de Waalbrug in Nijmegen nog eens bij.

Volgens de provincie zal fietsen tussen Arnhem en Nijmegen tijdens het wegwerk waarschijnlijk sneller zijn dan de auto gebruiken. Dat komt ook doordat de snelheid op de A325 tijdelijk wordt verlaagd naar 70 kilometer per uur. De A325 en de N325 zijn een aantal weken helemaal afgesloten in noordelijke of zuidelijke richting.

Het 10 miljoen euro kostende project heeft voornamelijk in juli en augustus plaats. In die tijd is er weliswaar minder dagelijks verkeer, maar tegelijk veel vakantieverkeer richting het zuiden. Gelderland adviseert weggebruikers om een reis vooraf goed te plannen en ,,geduld te hebben.”