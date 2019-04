7700 handtekeningen tegen jacht op wasbeer

Een petitie tegen het openen van de jacht op wasberen in Limburg, was maandagochtend ruim 7700 keer ondertekend. De provincie heeft toestemming gegeven voor het afschieten van de dieren omdat de wasbeer oprukt en gezondheidsrisico’s en overlast veroorzaakt.

Stichting AAP, die de petitie vrijdagavond begon, is het daar niet mee eens. Ze stelt dat eerst gedegen onderzoek had moeten worden gedaan. Ook zegt ze dat het besluit niet is afgestemd met andere overheden en dat is verzuimd met deskundigen te kijken naar diervriendelijke alternatieven.

De populatie wasberen groeit fors in Limburg. Eind 2017 was er een eerste melding van een wasbeer met jongen. Vorig jaar waren er al zo’n honderd dieren. De wasbeer opvangen, zoals de Partij voor de Dieren wil, kan niet, omdat het te duur is en onvoldoende effectief, liet de provincie eerder weten.

De provincie pleit voor Europese maatregelen, omdat de wasbeer vooral vanuit Duitsland de landsgrenzen naar Limburg overschrijdt. De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland.

Stichting AAP gaat de provincie dinsdag een brief sturen over de kwestie met de handtekeningen erbij. Dinsdagochtend sluit ook de petitie.