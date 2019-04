Ministerie: zorg voor kalfjes moet beter

De zorg voor pasgeboren kalfjes kan en moet beter, vindt het ministerie van Landbouw. Het reageert op de hoge sterftecijfers op ruim 1200 boerderijen, waarover RTL Nieuws bericht.

De verzorging op deze boerderijen is zo slecht dat 1 op de 5 pasgeboren kalfjes binnen twee weken dood is, blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Ze komen ter wereld in smerige stallen waar ze soms tot hun knieƫn in mest en urine staan en krijgen niet genoeg of niet de juiste eerste moedermelk. Veel dieren worden ziek en sterven aan bijvoorbeeld diarree.

Het ministerie benadrukt dat een boer er alles aan doet om dieren goed te verzorgen. ,,Als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt, voelt dat voor de boer als een verlies.” Maar ,,er is ruimte voor verbetering.” Het ministerie spreekt met de veehouders ,,concrete doelstellingen af om de zorg voor jonge dieren verder te verbeteren en meer duidelijkheid te krijgen op welke termijn verbetering van de sterftecijfers te verwachten is”.