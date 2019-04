Duncan Laurence als 16e podium op

TEL AVIV – Duncan Laurence moet tijdens de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival bijna als laatste het podium op. Hij is als zestiende van de achttien deelnemende landen aan de beurt, meldt de organisatie.

De European Broadcasting Union maakte dinsdag de volgordes van de twee halve finales, die op 14 en 16 mei plaatsvinden, bekend. Bij de loting in januari werd al bekend dat Nederland in het tweede deel van de tweede halve finale uitkomt. De startvolgorde bleef echter nog even geheim.

Na Duncan Laurence komen alleen nog Macedoniƫ en Azerbeidzjan in actie. Favorieten als Zwitserland, Zweden en Rusland komen respectievelijk als vierde, achtste en dertiende het podium op.

De 64 editie van het songfestival vindt dit jaar plaats in Tel Aviv. De eerste halve finale is op dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei. Als Duncan genoeg punten verzamelt komt hij op zaterdag 18 mei uit in de finale. De zanger is een van de favorieten. Bij de bookmakers wordt hij al drie weken getipt als de winnaar van dit jaar.