Familie Henriquez: weinig fiducie in rechtsgang

Politie, Rijksrecherche, Openbaar Ministerie; ze hebben elkaar de hand boven het hoofd gehouden, informatie achtergehouden of doelbewust verkeerd gedeeld. Dat alles heeft ertoe geleid dat de familie van Mitch Henriquez weinig tot geen vertrouwen meer heeft in de rechtsgang, betoogde hun advocaat Richard Korver woensdag tijdens het hoger beroep tegen de twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van de Arubaan.

In een anderhalf uur durend betoog somden Korver en zijn kantoorgenoot Mireille Lousberg op wat er in de ogen van hun cliënten allemaal mis was gegaan. Op beelden is duidelijk te zien dat Henriquez niet meer bij kennis is als hij de politiebus in wordt getild. Toch meldt het Openbaar Ministerie in een later gepubliceerd persbericht dat hij onderweg naar het politiebureau onwel was geworden.

Ook zou er verkeerde informatie aan het ziekenhuis zijn doorgegeven, waardoor niet meteen kon worden begonnen met de juiste behandeling. Mitch Henriquez overleed eind juni 2015, een dag nadat hij was aangehouden op een Haags muziekfestival. De twee agenten – in verband met hun privacy aangeduid als DH01 en DH02 – verklaarden dat zij niet wisten dat er een ambulance op het terrein was. Ook was de situatie ter plekke volgens hen bedreigend, waardoor ze ervoor kozen om hem mee te nemen. De familie van Henriquez noemt dat alle twee ongeloofwaardig.

Een ander punt waar Korver nadrukkelijk bij stilstond, waren de beelden die tijdens de rechtszaak getoond werden. De advocaat kwam namelijk zelf destijds met beelden van veel betere kwaliteit op de proppen. Het OM moest toegeven dat er een fout was gemaakt. Maar waar die fout precies lag, werd niet duidelijk.

De twee agenten werden eind 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. Het OM noemde de agenten tijdens de eerste aanleg wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. Justitie ging niet in beroep tegen het vonnis. De agenten wel.

Maandag komt het OM met de strafeis in hoger beroep. De uitspraak van het hof staat gepland voor half juni.