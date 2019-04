Minister nu naar GroenLinks voor pensioenen

Op zoek naar politieke steun voor de geplande hervorming van de pensioenen spreekt verantwoordelijk minister Wouter Koolmees nog deze week met oppositiepartij GroenLinks. Vorige week had hij al een ontmoeting met voorman Lodewijk Asscher van oppositiepartij PvdA.

De bewindsman zei toen dat de PvdA zeker een rol kan hebben ,,in het brede draagvlak wat nodig is voor een toekomstbestendig pensioenstelsel”. Ook bij GroenLinks zal hij kijken naar raakvlakken.

De regering van premier Mark Rutte is aangewezen op steun van andere partijen omdat ze haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Ook bij het slepende pensioendossier moet het kabinet compromissen zoeken. Daarvoor zijn ook ,,kopjes koffie” in het parlement nodig, aldus de minister.

Koolmees spreekt met GroenLinks-voorman Jesse Klaver en de pensioenspecialist van de partij, Paul Smeulders.