Wolven zwerven langs oostgrens

Twee of meer wolven uit Duitsland zwerven al enige tijd langs de oostgrens van het land. In Overijssel zijn sinds januari al 22 schapen doodgebeten door in elk geval twee wolven, meldt BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenschade afhandelt.

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat wolf GW893m uit het Duitse Nedersaksen in januari bij Dalmsholte en Heino schapen heeft aangevallen. In die maand viel een andere wolf in Beerzerveld elf schapen aan en in De Lutte vond een boer één doodgebeten schaap. Eind februari zijn in Holten en Lemelerveld in totaal acht schapen gedood.

In de afgelopen week zijn in totaal negen schapen aangevallen in Drenthe. Hiervan staat nog niet vast of ze slachtoffer zijn geworden van een wolf.

Volgens de provincie Gelderland hebben twee wolvinnen zich gevestigd op de Veluwe. Bij één van de wolvinnen loopt ook het mannetje rond dat in januari in Overijssel schapen aanviel. Sinds deze wolvinnen een territorium hebben afgebakend, zijn op de Veluwe geen dode schapen meer aangetroffen. Volgens wolvendeskundigen blijkt uit uitwerpselen van deze wolvinnen dat zij zich voeden met Veluws wild.