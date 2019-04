‘Zeker 135 nieuwe leerlingen Haga Lyceum’

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam laat weten dat er 135 nieuwe leerlingen zijn ingeloot voor komend schooljaar. Bestuursvoorzitter Söner Atasoy verwacht dat daar de komende weken nog 40 procent bovenop komt, waarbij hij zich baseert op de uitkomst van vorig jaar. Dat betekent dat de islamitische middelbare school in Nieuw-West moet uitbreiden. ,,De gemeente moet dit regelen”, aldus Atasoy. Als dat niet gebeurt, stapt hij naar de rechter.

De aanvraag voor uitbreiding van de school liep al, maar werd door de gemeente ‘on hold’ gezet toen er berichten naar buiten kwamen dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Ook zouden leerlingen op de school salafistisch getinte lessen krijgen. Atasoy ontkent de aantijgingen.

Op dit moment telt het lyceum volgens de bestuurder 178 leerlingen. Op de huidige locatie, waar de school in 2017 de deuren opende, is echter plek voor tweehonderd scholieren. Volgens Atasoy is uitbreiding dus noodzakelijk.

Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO) in de hoofdstad maakte donderdagmiddag bekend hoeveel leerlingen op hun voorkeursschool zijn terechtgekomen. Daarbij worden nog geen concrete aantallen per school genoemd.

Atasoy wilde niet zeggen of hij tevreden is met de uitkomst voor zijn school. ,,Het is de overheid in elk geval niet gelukt ons leeg te laten lopen”. Volgens hem heeft een onderzoeksbureau eerder berekend dat de school met zo’n 186 leerlingen per jaar zou groeien. Hij zei verdere juridische stappen voor te bereiden wegens ,,smaad, laster en het aantasten van de goede naam en eer”.