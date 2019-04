Waterstofboot vaart Amsterdam binnen

Amsterdam beleeft vrijdag de intocht van een bijzondere boot. Het is de Energy Observer, een Frans schip dat volledig op waterstof vaart. Het varende laboratorium haalt zijn ‘brandstof’ uit het zeewater waar het doorheen vaart. Het gebruikt geen diesel en stoot dus ook geen fijnstof of broeikasgassen uit. Zonnepanelen aan de romp zorgen voor elektriciteit, dus het kan volledig zelfstandig en schoon varen..

De Energy Observer, gebouwd in 1983 in Canada, is een catamaran. Het schip is ruim 30 meter lang en bijna 13 meter breed. Vroeger deed het mee aan zeilwedstrijden. Zo won het in 1994 de prestigieuze Jules Verne Trophy. Een paar jaar geleden is de boot helemaal omgebouwd. In 2017 begon de Energy Observer aan een reis rond de wereld, die zes jaar moet duren. Amsterdam is de 35e halte, na een tocht van Frankrijk langs Zuid-Europa en Noord-Afrika. Vorige maand was de Energy Observer in Antwerpen.

Na Amsterdam vaart de boot door naar Scandinavië, Rusland en Groot-Brittannië. Daarna steekt hij over naar Zuid- en Noord-Amerika, Australië, het Verre Oosten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten.