Ook zussen veroordeelde sekstoerist vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat de zussen van kinderpsychiater P. H. van T. uit het Friese Makkinga vervolgen. T. (67) werd in december in Nepal voor het misbruik van twee minderjarige jongens veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Het OM zegt zaterdag tegen EenVandaag de zussen (78 en 79) er van te verdenken dat zij op een actieve manier de strafzaak hebben proberen te beïnvloeden. Volgens de actualiteitenrubriek zouden de twee vrouwen in Nepal hebben geprobeerd met geld een slachtoffer en zijn familie te overtuigen belastende verklaringen in te trekken. Ook zouden ze in Nederland geprobeerd hebben bewijsmateriaal achter te houden.

Volgens EenVandaag is het de eerste keer dat in Nederland mensen worden vervolgd voor beïnvloeding in een kindersekstoerisme-zaak.