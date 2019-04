André Kuipers luidt Museumweek in

Met de onthulling van een enorm goudkleurig beeld van André Kuipers’ astronautenpak, maandag in de openlucht bij Sassenheim, begint de vijfde Nationale Museumweek. De ruimtevaarder is zelf bij de aftrap. Kuipers droeg het Russische ‘drukpak’ in 2004 tijdens zijn ruimte-avontuur met de Russische Sojoez-capsule.

Het pak, een kolossale kopie van het origineel uit de collectie van Space Expo in Noordwijk, is voor iedereen te zien tijdens de start van de Museumweek maandagochtend op de P+R Sassenheim aan de A44. Komend weekend verhuist het astronautenpak naar Noordwijk. Het is gemaakt van nylon met een coating en is ongeveer 16 meter hoog en op delen meer dan 10 meter breed.

,,Door dit pak groot in goud in de openbare ruimte te plaatsen wordt iedereen geconfronteerd met de museale collectie, ons échte goud, in zijn buurt”, aldus de organisatoren van de week. Tijdens het evenement, dat loopt tot en met 14 april, zetten meer dan vierhonderd musea hun pronkstukken in de schijnwerpers, allemaal op hun eigen manier.

,,Ook dit jaar brengen we die pronkstukken letterlijk naar buiten, voor iedereen bereikbaar, voor iedereen zichtbaar. Bovendien nodigen musea ook nieuwe bezoekers uit die daar nog niet zo vaak komen”, aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur van de Museumvereniging.

Er zijn verder pop-upmusea voor en door scholieren, activiteiten voor kinderen en ook, met artiesten, speciale evenementen voor millennials (geboren tussen 1980 en 2000).