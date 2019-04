Charly T. in hoger beroep tegen Spaans vonnis

De Nederlandse tiener Charly T., in Spanje veroordeeld voor seksueel misbruik van twee minderjarige Britse meisjes, heeft hoger beroep aangetekend. Dat heeft T.’s Nederlandse advocaat Robert Malewicz desgevraagd bevestigd.

De rechtbank in Alicante veroordeelde de 17-jarige T. op 20 maart tot achttien maanden jeugddetentie. De Spaanse rechter achtte bewezen dat de scholier zich heeft vergrepen aan de twee meisjes (12 en 14 jaar oud). Het incident zou zich in augustus hebben voorgedaan in een bungalowpark in Zuid-Spanje, waar T. met familie op vakantie was. T. werd opgepakt en heeft tot 12 maart in voorarrest gezeten. Het Spaanse Openbaar Ministerie had vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling geƫist.

Na de beƫindiging van het voorarrest kon T. naar Nederland terugkeren.

De Spaanse advocaten van T. hebben voor de schriftelijke procedure in hoger beroep bezwaren tegen het vonnis ingebracht, zegt Malewicz. Wanneer het Spaanse gerechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.