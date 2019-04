Onderzoek naar ‘weeshuistoerisme’

Het kabinet gaat onderzoek doen naar ‘weeshuistoerisme’. Dat zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer. Er wordt onder meer gekeken of regelgeving wenselijk en mogelijk is.

Een flink aantal jongeren reist jaarlijks af naar ontwikkelingslanden voor vrijwilligerswerk in weeshuizen. Op veel plaatsen is dit echter echter een commerciƫle industrie geworden. Kinderen worden onder valse voorwendsels bij ouders weggehaald en in weeshuizen geplaatst.

De Kamer besprak maandag een voorstel van VVD’er Wybren van Haga om een einde te maken aan dit zogenoemde ‘weeshuistoerisme’. Hij vindt dat er harder tegen moet worden opgetreden, desnoods via wetgeving. Hoeveel jongeren elk jaar precies helpen in weeshuizen is niet bekend.

Kaag gaat kijken of er regels moeten komen, onder welke voorwaarden, wat de rol van de overheid en maatschappelijke organisaties moet zijn. Ze gaat met experts en betrokkenen overleggen. Voor de zomer komt ze met meer informatie over het onderzoek.