Kamer bezorgd om bedreiging windmolenbouwers

De Tweede Kamer is bezorgd over herhaalde dreigementen aan het adres van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken. Een meerderheid van de parlementariërs wil een debat over de kwestie met in ieder geval minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Vorige week werd bekend dat een ondernemer uit Oldambt in Groningen na dreigbrieven gestopt is met zijn werk aan de bouw van windmolens. ,,Onacceptabel”, vindt Kamerlid Matthijs Sienot van D66. ,,We leven in een rechtsstaat, mensen die dreigen met geweld mogen nooit winnen.”

Sienot ziet graag ook minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) naar de Kamer komen voor een gesprek over ,,een veilig investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie”. Maar dat voorstel kan op minder steun rekenen. Onder meer de coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie willen dat het debat over de strafrechtelijke kant van de zaak gaat.

Een verzoek van PvdA-parlementariër William Moorlag richting Wiebes om ook te kijken of het optreden van de overheid wellicht heeft bijgedragen aan de escalatie van het verzet tegen windmolens, kon evenmin rekenen op bijval. ,,Er mag nooit een excuus zijn voor het bedreigen van ondernemers”, aldus VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz.