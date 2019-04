Kapotte bovenleiding: minder treinen Randstad

In de Randstad rijden dinsdag veel minder treinen door een combinatie van oorzaken. Zowel op het traject Den Haag-Leiden als bij Duivendrecht is de bovenleiding kapot. De problemen worden vergroot omdat spoorbeheerder ProRail bij Leiden bezig is met omvangrijke werkzaamheden, aldus een NS-woordvoerder. Tussen Diemen-Zuid en Schiphol rijden vermoedelijk tot in de avondspits geen treinen.

NS adviseert reizigers op deze trajecten hun reis uit te stellen of gebruik te maken van alternatief vervoer.