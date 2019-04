Man (49) uit Breda overleden door aanslag

Een 49-jarige man uit Breda die maandagavond ernstig gewond raakte door een brand is overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. De politie vermoedt dat er sprake was van ,,een gerichte aanslag” op hem.

,,We gaan ervan uit dat het geweld persoonlijk tegen meneer gericht was”, zei een woordvoerder tegen Omroep Brabant. De man zou in brand gestoken zijn in een garagebox aan de Sparrenweg in Breda. De politie zoekt naar een of meerdere daders.

De man werd ernstig gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Tegen Omroep Brabant zeggen buurtbewoners dat het gaat om een uit de hand gelopen vete tussen twee mannen die in eerste instantie op Facebook werd uitgevochten.

Bij het onderzoek aan de Sparrenweg droeg de politie kogelwerende vesten.