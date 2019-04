Ruim 140 aanhoudingen voor wedstrijd in ArenA

De politie heeft woensdag nabij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ruim 140 voetbalfans aangehouden. In de aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en Juventus werden twee grote groepen met voornamelijk Italiaanse supporters aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich, aldus de politie. De Italianen werden met bussen overgebracht naar een cellencomplex.

De eerste groep van 46 verdachten werd aangehouden in de metro op de weg de ArenA. De tweede groep, 61 verdachten, werd in de omgeving van het stadion in de kraag gevat.

Aan de zuidzijde van de ArenA bij de ingang voor de Ajax-supporters hield de politie nog eens meer dan 30 mensen aan wegens openlijke geweldpleging. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters gooiden met stenen en vernielden daar ruiten. De politie zette een waterwerper in om de menigte te verdrijven.