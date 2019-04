Mobiele tandarts behandelt duizend armen

Duizend mensen die zich geen tandartsbezoek kunnen veroorloven, krijgen de komende maanden toch een behandeling, in een mobiele tandartsenpraktijk. Hulporganisatie Dokters van de Wereld begint donderdag in Waddinxveen aan een tandheelkundige tournee. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Groningen kunnen de komende maanden mensen die in armoede leven terecht bij de mobiele kliniek.

Omdat de capaciteit beperkt is, zijn alle patiƫnten vooraf geselecteerd door maatschappelijke organisaties, zoals opvangcentra voor daklozen, voedselbanken en de schuldhulpverlening.

Met de actie vraagt Dokters van de Wereld ook aandacht voor de toegankelijkheid van de mondzorg. Gebitscontroles en tal van behandelingen, zoals het vullen van gaatjes, vallen voor volwassenen niet onder de basiszorgverzekering. Volgens de organisatie is de mondzorg daardoor onbetaalbaar voor honderdduizenden mensen met lage inkomens.