Rechter kijkt naar rectificatieverzoek Duthler

De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelt over twee weken of zakenblad Quote een artikel over VVD-senator Anne-Wil Duthler moet rectificeren. Tijdens een kort geding dat de politica had aangespannen gaven de advocaten van het tijdschrift aan dat hierover niet viel te praten.

Duthler is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Hierover werd al meerdere keren gepubliceerd, maar volgens de senator zijn de journalisten met de publicatie van een artikel op 15 maart een grens over gegaan.

,,Er is lang onderzoek gedaan naar mevrouw Duthler”, zei de raadsman. ,,De journalisten hebben met heel veel mensen gesproken en veel bronnen geraadpleegd. Dit is echt vakwerk.” Bovendien is volgens hem uitvoerig wederhoor toegepast, waarbij ontwijkend of beperkt op vragen zou zijn gereageerd.