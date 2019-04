Weer geen pandababy in Ouwehands Dierenpark

Ouwehands Dierenpark in Rhenen moet zeker nog een jaar wachten op de geboorte van jonge panda’s. Ondanks allerlei maatregelen is het opnieuw niet gelukt om Wu Wen en Xing Ya te laten paren, aldus de dierentuin donderdag. De reuzenpanda’s wonen vrijdag precies twee jaar in de Rhenense dierentuin.

Een pandavrouwtje is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar. Om de dieren te verleiden tot het maken van een jong verspreidden de dierverzorgers urine van de beren in elkaars verblijf. Mannetje Xing Ya kreeg paringsgeluiden te horen. Hij is ook getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Volgens Ouwehands zijn de beren net als vorig jaar nog te speels om te paren. Volgend jaar gaat het misschien beter.

Ouwehands kreeg de panda’s in 2017 uit China. De dieren blijven tot 2032 in Nederland. Het is de bedoeling dat ze in die tijd voor nageslacht zorgen, want er leven nog maar 1864 reuzenpanda’s in het wild. Als er in Nederland een jong wordt geboren, mag Ouwehands dat vier jaar houden. Daarna gaat het dier naar de pandaopvang in China waar Wu Wen en Xing Ya ook vandaan komen.