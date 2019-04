Minister: geen EU-militairen in ons leger

Militairen uit andere Europese lidstaten bij de Nederlandse strijdkrachten? Volgens minister Ank Bijleveld van Defensie is dat op dit moment niet aan de orde. Het is ook niet zo makkelijk te regelen.

Ze reageert op het voorstel van regeringspartij D66. Die ziet het toelaten van militairen uit andere EU-landen in het leger als mogelijke oplossing om de personeelstekorten bij Defensie op te vangen. Het plan staat in een D66-visie over Europese militaire samenwerking, waarin opnieuw wordt gepleit voor een Europese krijgsmacht.

,,Er zitten aan een aantal dingen haken en ogen”, aldus Bijleveld over de nota. Ze benadrukt dat ze ook voor sterkere Europese samenwerking is, maar bijvoorbeeld niet voor een Europese krijgsmacht.

Meerdere EU-lidstaten laten al buitenlanders toe in bij hun strijdkrachten. Coalitiepartner VVD laat weten niets te zien in het D66-plan.