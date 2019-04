Bij een winkelcentrum in Doetinchem heeft een plofkraak voor een enorme ravage gezorgd. De explosie had rond 23.15 uur plaats en was in de verre omtrek te horen.

Een pinautomaat van ABN AMRO moest het ontgelden. Het losstaande gebouw aan de Houtsmastraat is grotendeels verwoest, de brokstukken liggen op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de politie die getuigen oproept zich te melden. Of de daders met geld ervandoor zijn is niet bekend.