Verdachte in brand steken man blijft in cel

De 51-jarige man die wordt verdacht van het in brand steken van een 49-jarige inwoner van Breda, blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Het slachtoffer overleefde het aansteken niet. De man wordt verdacht van moord.

De dood van de 49-jarige man is volgens de politie het gevolg van een gerichte aanslag, die mogelijk te maken heeft met een zakelijk geschil. Voor het slachtoffer overleed, vertelde hij de politie dat hij was vastgebonden en in brand was gestoken.

De verdachte meldde zich deze week met de auto van het slachtoffer, een grijze Volkswagen Caddy, bij het politiebureau. Hij is een bekende van de politie en kende het slachtoffer. Hij zit vast in beperkingen, dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Volgens Omroep Brabant is de verdachte de voormalige zakenpartner van het slachtoffer, die een zaak had in automaterialen, maar de politie doet daar geen mededelingen over. Naar twee andere verdachten wordt nog altijd gezocht.

Hulpdiensten kregen maandagavond rond 21.15 uur een melding van een brand aan de Sparrenweg. Daar bleek een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand te staan. Het slachtoffer stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche. Hij was aanspreekbaar en werd later naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar legde hij zijn verklaring af aan agenten. Dinsdagochtend bezweek hij aan zijn verwondingen.