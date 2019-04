Brouwers: meer bier met minder alcohol

De verkoop van alcoholvrij bier is met ruim 30 procent in 2018 nog veel harder gestegen dan in voorgaande jaren. Dat staat in de jaarlijkse bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie van bierbrouwerijen. Sinds 2010 is de consumptie van dit zogenoemde 0.0 bier ruim vervijfvoudigd.

Speciaalbier zit ook nog steeds in de lift. Opvallend daarbij is het snel toenemende aanbod van laag-alcoholische speciaalbieren. Deze groei van speciaalbieren en van 0.0 zijn de belangrijkste oorzaken van de met bijna 3 procent gestegen bierconsumptie in Nederland.

Nederlandse Brouwers, naar eigen zeggen samen goed voor 95 procent van de bierproductie in ons land, voorspelt dat het ‘bewuste genieten’ gaat doorzetten. Dat sluit aan bij ,,zowel de trend van het steeds meer verantwoord omgaan met alcohol en de dalende alcoholconsumptie, als de populariteit van speciaalbier”.

De toenemende populariteit van speciaalbier blijkt uit een met 10,2 procent gestegen consumptie over 2018. De totale Nederlandse biermarkt stijgt met 2,8 procent. Ook de export nam toe.