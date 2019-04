Mannen met nepwapens aangehouden bij De Kuip

De politie in Rotterdam heeft zaterdagavond in de buurt van De Kuip acht mannen aangehouden die in het bezit waren van meerdere nepwapens, die niet van echt waren te onderscheiden. De groep zei bezig te zijn met de opname van een videoclip.

Ongeruste omwonenden belden de politie met de melding dat een groep mannen met bivakmutsen en wapens bij de Olympiaweg rondliepen. Ter plaatse ontdekte de politie dat de vuurwapens, waaronder een kalasjnikov, nep waren. behalve de nepwapens werd ook een mes en vuurwerk bij de groep gevonden. Van de twintig personen werden uiteindelijk acht mannen aangehouden.

,,Er bestaat werkelijk geen een geldige reden om in deze setting over straat te gaan. Niet in een drukke wijk zoals zaterdagavond in Rotterdam-Zuid waar Feyenoord speelde, ook niet in een rustig straatje en zelfs niet in een parkje”, aldus de politie, die de zaak in onderzoek heeft.