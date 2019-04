Politie gaat nu echt niet graven naar Dost

De politie gaat, met de feiten die er nu zijn, definitief niet opnieuw graven op zoek naar de verdwenen Willeke Dost in Koekange (Drenthe). De politie sprak onlangs wel opnieuw met een (al eerder gesproken) getuige, maar ook de huidige verklaring biedt geen nieuwe inzichten, stelt de politie maandag.

De destijds 15-jarige Willeke verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders. Omdat de zaak nooit is opgehelderd namen enkele burgers het initiatief daar zelf te gaan graven naar haar lichaam in de hoop het meisje te vinden. De politie zocht daar vervolgens ook, maar trof niets aan. Later ging een aantal burgers in de nacht opnieuw graven, maar toen greep de politie in.

De afgelopen maanden is opnieuw met getuigen en specialisten gesproken, zegt de politie ,,en zijn andere aangedragen aanwijzingen tegen het licht gehouden. Maar er is niets concreets nu”. Volgens een woordvoerder blijft het coldcaseteam ,,altijd in werking, maar er moet wel een heel concrete aanleiding zijn om weer opnieuw te gaan graven.”