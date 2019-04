Maatregel tegen gebrek aan Aziatische kok

Het wordt voor Aziatische restaurants gemakkelijker om gespecialiseerde koks uit het buitenland te halen. Uiterlijk per 1 oktober dit jaar vervalt het visa-quotum op het aantal koks dat naar Nederland mag en voortaan kunnen ze twee jaar blijven, in plaats van één jaar. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren hebben Aziatische restaurants te maken gehad met een structureel tekort aan gespecialiseerde koks. Dit kwam door tijdelijke regelingen en quota, die soms halverwege het jaar moesten worden uitgebreid. Volgens Koolmees heeft dit geleid tot onzekerheid en onrust in de sector.

Totdat de nieuwe regels ingaan, versoepelt Koolmees het huidige visa-quotum. Dat wordt uitgebreid van 1500 naar 2300 koks die hier nog dit jaar aan de slag kunnen.

,,Ik ben heel blij dat we met deze regeling kunnen garanderen dat restaurants de juiste specialisten tot hun beschikking hebben om het werk in de keuken te doen”, aldus de minister. Voorwaarde voor de komst van koks is wel dat er geen Nederlandse of Europese kok beschikbaar is die het werk ook kan doen. Dit zal gecontroleerd worden door het UWV.

Restaurants moeten daarnaast hier mensen gaan aannemen en opleiden. ,,Zodat het op den duur niet meer nodig is om Aziatische koks naar Nederland te halen”, aldus Koolmees.