Reclamecommissie buigt zich over vanillevla

De Reclame Code Commissie buigt zich dinsdag andermaal over vanillevla. De commissie oordeelde eerder dit jaar dat de verpakking van Optimel Vanillevla misleidend was. Ze stelde vast dat de vanillevla geen vanille bevat, terwijl de consument dit door de naam en andere uitingen op de verpakking wel zou kunnen verwachten.

Producent FrieslandCampina beloofde de receptuur en de verpakking van zijn Optimel Vanillevla aan te passen, maar heeft tegelijk beroep aangetekend, met name over het gebruik van het woord smaak. Iets kan immers ergens naar smaken door de toevoeging van een aroma, maar hoeft het ingrediƫnt dat zo wordt gesuggereerd niet echt te bevatten. De producent wil de puntjes op de i hebben over wat de consument kan weten en mag verwachten, mede op basis van de op het pak vermelde ingrediƫnten.

De kwestie werd aangezwengeld door voedselwaakhond foodwatch. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend, maar voedingsmiddelenfabrikanten geven er wel vaak gehoor aan. De uitspraak over deze kwestie is vanaf medio mei te verwachten.