CDA en D66 willen toch coulanceregeling CBR

Regeringspartijen CDA en D66 willen dat er toch een coulanceregeling komt voor 75-plussers die door de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten. Ze dienen hiervoor later woensdag in de Tweede Kamer een voorstel in.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) voelde eerder wel wat voor zo’n regeling, waarop de Kamer had aangedrongen, maar liet begin deze maand weten dat de handhaving ,,te complex” zou worden. Verder waren er twijfels over de juridische houdbaarheid van het voorstel.

Volgens de regeling zouden de getroffen 75-plussers mogen rijden met een verlopen rijbewijs en een geldige gezondheidsverklaring. Ze zouden dan wel een bewijs bij zich moeten dragen dat bij het CBR een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd.

,,Het CBR maakt er een rommeltje van. Als de overheid de zaken niet op orde heeft, dan mogen de mensen daar niet de dupe van zijn”, aldus Rutger Schonis (D66). ,,Veel mensen hebben een rijbewijs hard nodig in hun dagelijkse leven of zijn er zelfs van afhankelijk. Het is buitengewoon onrechtvaardig als mensen, buiten hun eigen schuld, tijdelijk zonder rijbewijs zitten”, meent Maurits von Martels (CDA).

Het CBR heeft last van grote vertragingen, lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. Eind dit jaar hoopt de minister dat de vertragingen voorbij zijn.