Bijna 600 voortvluchtigen gepakt via app

De politie heeft in de afgelopen zeven maanden bijna 600 personen opgespoord die nog celstraf moesten uitzitten. Dit lukt dankzij een nieuwe app, waarmee agenten van iedereen die ze staande houden kunnen zien of ze nog openstaande straffen hebben. De voortvluchtigen kunnen vervolgens direct ingerekend worden. Een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door het AD.

Het nieuwe computersysteem is een aanwinst voor de politie. Tot nu toe was de opsporing van voortvluchtigen veel lastiger, omdat ze in allerlei verschillende registers terechtkwamen. Dat gaf hen de mogelijkheid om uit het zicht van politie te blijven. Veel veroordeelden hoeven niet direct te brommen, maar krijgen een datum waarop ze zich kunnen melden. Dit geeft hen gelegenheid om bijvoorbeeld van adres te wisselen en buiten schot te blijven.

Het aantal mensen dat nog celstraf moet uitzitten is gedaald naar 10.164, van ongeveer 11.000 personen begin vorig jaar.