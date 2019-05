CU: zwarte lijst schenders godsdienstvrijheid

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Europees lijsttrekker Peter van Dalen pleiten voor een Europese zwarte lijst voor landen die structureel de vrijheid van godsdienst schenden. Ze willen dat landen als Pakistan, China en Saudi-Arabië en hun politiek leiders te maken krijgen met sancties wanneer ze de vrijheid van godsdienst niet respecteren. Ze doen hun voorstel dinsdag in het Nederlands Dagblad.

Volgens Segers moeten Nederland en Europa “veel meedogenlozer zijn in het verdedigen van onze vrijheden. Vrijheid, ook de vrijheid van godsdienst, moet uiteindelijk prevaleren boven ‘goede verhoudingen’ en ons handelsbelang.”

Van Dalen gaat in het nieuwe Europees Parlement op zoek naar steun voor het voorstel. “Er liggen talloze rapporten, studies en verslagen over mensen die wereldwijd vervolgd worden vanwege hun geloof”, schrijft Van Dalen. “Nu wordt het tijd dat de Europese Unie woorden omzet in daden.”