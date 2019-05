Burgemeesters willen direct versterking huizen

De burgemeesters van zeven getroffen Groningse gemeenten willen dat alle versterkingsadviezen voor huizen direct worden uitgevoerd zonder herbeoordeling. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring over de aardbeving in Westerwijtwerd met een kracht van 3.4 woensdag.

Na de beving kwamen de burgemeesters van Loppersum, Groningen, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier bij elkaar voor overleg.

De burgemeesters vertellen hun wens aan de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) als zij naar Groningen komen. Daarnaast willen ze dat er direct wordt begonnen met het versnellen van de versterking.

In de verklaring staat ook dat getroffen inwoners contact op kunnen nemen met de gemeente als ze zorg nodig hebben of hun verhaal kwijt willen.